Под Воронежем в озере утонул десантник

57-летнего мужчину нашли только на следующий день после того, как он утонул. Фото: из архива «КП»

Трагедия случилась в понедельник, 2 августа, на озере Круглое, располагающемся недалеко от села Новоподклетное Семилукского района. 57-летний десантник, местный житель, отмечал с друзьями день ВДВ. Пошел купаться, приятели отвлеклись, а когда мужчину хватились, то на поверхности воды его уже не было.

- Наши сотрудники проводят проверку по факту обнаружения в озере тела 57-летнего мужчины, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета. – По предварительным данным, он утонул. Никаких следов повреждений, говорящих о насильственном характере смерти, на теле не было видно. Опрашиваются очевидцы. Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Напомним, 8 июля на озере Круглое утонул 16-летний подросток. Он пришел с друзьями отдохнуть. Товарищи пытались его спасти, но безуспешно. А когда вызвали службу спасения, было уже поздно.