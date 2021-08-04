Ночью в Воронеже автомобиль «Дэу Джентра» протаранил забор частного дома

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

4 августа примерно в 1:40 в ограждение дома № 66 на улице Крейзера в Воронеже влетел автомобиль «Дэу Джентра». За рулем иномарки был 46-летний мужчина. Он ехал в направлении улицы Оганджаняна.

Инспекторам предстоит разобраться, как водитель допустил съезд с дороги и почему остановить его смогло только препятствие в виде забора.

- В результате ДТП водитель и его пассажир, 49-летний мужчина с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, где впоследствии пассажир скончался. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.