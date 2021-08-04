В Воронеже ДК 50-летия Октября опечатали, а его сотрудников распустили по домам

ДК 50-летия Октября, похоже, доживает последние дни. Фото со страницы петиции. Фото: другой источник.

ДК 50-летия Октября (ул. Ворошилова, 19), видимо, доживает последние дни. С начала недели помещения Дворца культуры стали опечатывать, имущество переписали, а сотрудников распустили по домам. Об этом сообщили работники ДК. Люди утверждают, что ранее была договоренность оставить дворец культуры в покое по крайней мере до середины сентября.

Проблемы у ДК начались после того, как стало известно о том, что его собственник, Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева, в начале июля продал здание финансовой компании «Аксиома». За имущество Дворца культуры и землю под ним отдали 509,4 млн рублей. О планах «Аксиомы» на дальнейшее использование здания пока неизвестно.

Неравнодушные воронежцы создали в соцсетях петицию с просьбой сохранить «Полтинник». Также активисты обратились в региональное управление по охране объектов культурного наследия о признании ДК нуждающимся в государственной защите. Чиновники отказали – особой ценности в здании они не обнаружили.

ДК 50-летия Октября построили в 1967 году. До последнего времени в нем проводили занятия детских спортивных и танцевальных секций, проводили выставки-продажи для того, чтобы найти деньги на существование этого культурного учреждения.

Увы, часто в подобных ситуациях здание сносят, чтобы построить многоэтажку или торговый центр. О социальной составляющей крупный бизнес у нас думает крайне редко.