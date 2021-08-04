В Москве задержали мошенника, продавшего воронежцу несуществующую автозапчасть

В марте прошлого года 31-летний воронежец увидел на сайте «Europamotrs» объявление о продаже автозапчастей. Якобы менеджер тут же выслал заинтересовавшемуся горожанину фотографии и всю информацию о товаре, сообщил, что груз доставят почтой.

Воронежец доверился и перевел 25 тысяч рублей на указанный продавцом счет, но товар так и не получил.

- Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

В этот раз мошеннику не удалось скрыться: им оказался 35-летний житель Московской области. Афериста полицейские задержали в Красногорске. В отделе полиции он во всем признался. Сейчас устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям.