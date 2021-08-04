Сергей и Татьяна Мошкины из Воронежской области победили во всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Мошкиных: Сергей, Максим, Алина и Татьяна (слева направо). Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Жители Воронежской области вошли в число победителей всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья» (всего их 21). Супруги Сергей и Татьяна Мошкины родились и выросли в селе Николаевка Аннинского муниципального района. В браке уже 18 лет, воспитывают сына Максима и дочь Алину. Все члены семьи принимают активное участие в общественной жизни района, Сергей и Татьяна – члены ТОС (организации территориального общественного самоуправления) «Юбилейный». Дети Мошкиных занимаются спортом, участвуют в соревнованиях, во всероссийских олимпиадах, в творческих конкурсах. Там они занимают призовые места.

Конкурс был масштабный. В нем участвовали около трех тысяч семей со всей России. По итогам региональном этапа отобрали 366 лучших.

Победителями в пяти номинациях – «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций» стали 85 семей. Церемония награждения запланирована на ноябрь 2021 года.