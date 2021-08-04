В Воронеже 72-летнего деда подозревают в показе порно семилетней внучке

Пенсионеру за демонстрацию "клубнички" маленькой внучке светит до 20 лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

72-летний житель Воронежа попался на показе порно семилетней внучке. Фильмы для взрослых он демонстрировал девочке, когда она приходила к нему в гости – предположительно, было это в июне. Ребенок не сразу поделился увиденным с родителями, поэтому уголовное дело на странного дедушку возбудили только в августе.

Официальный комментарий Следственного комитета по поводу этой ситуации таков:

- Следственными органами СК возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении малолетней. Наши сотрудники устанавливают все без исключения обстоятельства преступления, собирают доказательства вины пенсионера.

Надо сказать, что статья, под которую подпадают действия пожилого человека, грозит максимальным наказанием до 20 лет лишения свободы. Такой срок, учитывая его возраст, превратится, по существу, в пожизненный.