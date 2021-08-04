В Воронежском заповеднике показали новорожденных бобрят

Фото: Воронежский государственный заповедник / Александр Черёмухин

В Бобровом питомнике Воронежского государственного заповедника случилось пополнение: трое бобрят в этом году родились у двух пар. 3 июня один бобренок родился у пары из шеда № 2, там содержат животных, но не показывают их посетителям. А 25 июня сразу два бобренка родились у грызунов из шеда № 1, являющегося экскурсионным объектом. Все малыши уже достаточно активны.

- По традиции, сложившейся на бобропитомнике, новость о рождении бобрят сообщают всем, в том числе и остальным сотрудникам, не сразу, а спустя некоторое время, когда малыши немного окрепнут. Время пришло, и мы рассказываем вам эту радостную весть, - комментирует начальник отдела познавательного туризма Владислав Олейников, курирующий работу Бобрового питомника.

Фото: Воронежский государственный заповедник / Александр Черёмухин

Посетителям важно быть предельно осторожными и тихими при посещении Бобрового городка, чтобы не беспокоить малышей.

Кстати, бобриха вынашивает детенышей около 3,5 месяцев. Потомство в основном рождается весной или в начале лета. Чаще всего это 1-2 бобренка. Они, в отличие от большинства малышей млекопитающих, рождаются зрячими. О потомстве заботятся оба родителя.