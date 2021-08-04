В Воронеже мужчина попытался замять дело о краже с помощью 50 тысяч рублей

40-летнего жителя Семилукского района Воронежской области обвиняют в «покушении на дачу взятки» (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

В июле мужчину проверяли из-за кражи муниципального имущества. Тогда он и предложил оперативному сотруднику 50 тысяч рублей, чтобы замять дело. 30 июля в Воронеже подозреваемый попытался передать деньги сотруднику. Однако взяткодателя задержали следователи СК и сотрудники УФСБ России по Воронежской области. На допросе мужчина во всем признался.

- Проведен осмотр места происшествия, изъяты переданные в качестве взятки деньги. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечают в СУ СКР по Воронежской области.