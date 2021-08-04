В трех районах Воронежа в воде может появиться мутность и желтоватый оттенок

Либо же вы можете очистить воду самостоятельно Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

5 и 6, а также 10 и 11 августа жители Коминтерновского, Ленинского и части Советского районов Воронежа могут заметить изменения во вкусе, цвете или запахе воды из крана. Эти районы обеспечивает водоподъемная станция №11 - там необходимо заменить 9 единиц запорной арматуры.

Как сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж», работы пройдут в два этапа: 5 августа с 9:00 до 6 августа 9:00 и 10 августа с 9:00 до 11 августа 9:00. Водоснабжение ограничиваться не будет.

Замена запорной арматуры повысит надежность работы фильтров, выполняющих ключевую функцию в процессе водоподготовки.

-В период производства работ возможно появление мутности и желтоватого оттенка воды, но это временное явление. До завершения работ рекомендуем горожанам запастись водой для питья и приготовления пищи или дать воде из-под крана отстояться в течение 1,5 часов, а затем процедить ее через простейший ватно-марлевый фильтр или через хлопчатобумажную ткань. При необходимости воду можно дополнительно прокипятить, - рассказала ведущий инженер лаборатории качества воды «РВК-Воронеж» Светлана Кострыкина.