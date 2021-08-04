В Воронеже в столкновении трех автомобилей погиб пассажир отечественной легковушки

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

3 августа примерно в 22:00 у дома №90 по улице Ростовская столкнулись три автомобиля - «ВАЗ-21140», «Нива Шевроле» и «Тойота РАВ 4».

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

За рулем «четырнадцатой» был 26-летний воронежец. Он ехал по улице Корольковой в направлении улицы Новосибирская. Водитель выехал на встречную полосу и врезался в ехавшую ему на встречу машину «Нива Шевроле». Ей управлял 49-летний мужчина.

После столкновения автомобиль «ВАЗ-21140» отбросило на «Тойоту РАВ 4» под управлением 35-летнего мужчины.

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21140», а также пассажир – 35-летний мужчина, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Еще один пассажир автомобиля «ВАЗ-21140» 27-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.