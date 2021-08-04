Эксперты выяснили, скольким воронежцам приходилось работать во время больничного

Что же касается заботы о своем здоровье, то только 9% воронежцев ответили, что они точно заботятся Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Приходится ли воронежцам работать во время больничного и насколько сами жители региона придерживаются здорового образа жизни - опрос на эту тему провела служба исследований hh.ru.

Оказалось, что 23% жителей региона во время официального больничного приходилось работать из дома, еще 40% и вовсе ходили на работу. Соответственно только 37% опрошенным никогда не приходилось ходить на работу во время больничного.

Что же касается заботы о своем здоровье, то только 9% воронежцев ответили, что они точно заботятся. В то время как 59% - «скорее заботятся». 6% «точно не заботятся о своем здоровье, и 26% опрошенных «скорее не заботятся».

Чтобы разобраться во втором вопросе, нужны уточнения: в частности лишь 12% респондентов однозначно следуют здоровому рациону, 38% «скорее придерживаются правильного питания», а 26% «скорее не придерживаются». 21% однозначно не следят за этим. Спортом регулярно занимается 21% жителей региона, 50% - периодически и 29% не занимаются им вовсе.