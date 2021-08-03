Задержали ударившего воронежского участкового водителя

Задержанный уже имел проблемы с законом Фото: из архива «КП»

Воронежского водителя, который несколько раз ударил участкового, прибывшего на вызов на улицу Курчатова, задержали. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения по статье «Применение насилия и оскорбление в отношении представителя власти».

Напомним, инцидент произошел несколько дней назад. Местные жители вызвали участкового, чтобы утихомирить разбушевавшегося водителя, который бросался на граждан и к тому же был пьян. Вид полицейского дебошира не отрезвил и он продолжил оскорблять уже представителя власти. А потом и вовсе бросился на него, угрожая расправой. Видео с пьяным воронежцем попало в соцсети и заинтересовало руководителя СК России.

Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории и возбудить уголовное дело. В ходе проверки в отношении подозреваемого выяснилось, что мужчина уже привлекался к административной ответственности и лишался водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. На его счету также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.