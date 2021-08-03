В среду дорожные работы пройдут на шести улицах Воронежа

В ночь на среду и днем 4 августа на шести улицах Воронежа продолжатся дорожные работы.

– улица 50-летия ВЛКСМ (от улицы Героев России до улицы Степанова): днем 4 августа устройство обочин;

– улица Антонова-Овсеенко: ночью с 3 на 4 августа устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

– улица Изобретателей: днем 4 августа разбивочные работы;

– улица Пионерская: днем 4 августа разработка грунта;

– переулок Суворовский: днем 4 августа устройство песчано-подстилающего слоя;

– улица Чекистов: днем 4 августа устройство щебеночного основания.

Дорожники просят горожан не парковать свои машины в зонах производства работ.

Напомним, в сезон 2021 года в Воронеже капитально отремонтируют 35 улиц.