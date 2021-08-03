Прокуратура нашла нарушения в воронежском лагере «Зеленый огонек»

Транспортная прокуратура проверила ведомственный детский оздоровительный лагерь ЮВДЖ «Зеленый огонек» и выявила целый ряд нарушений санитарно-эпидемических и противопожарных требований. Так, в туалетах ДОЛ не оказалось бумажных полотенец, туалетной бумаги и антисептиков для обработки рук.

В лагерных корпусах эвакуационные выходы оказались закрыты на замок, а на дверях, ведущих к лестничной клетке, отсутствовали устройства для самозакрывания. Светильники над входом в здание столовой и здание актового зала не имели колпаков.

- В этой связи прокуратурой начальнику дирекции социальной сферы Юго-Восточной железной дороги внесено представление об устранении нарушений закона. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

По итогам проверки в отношении ОАО «РЖД» и должностных лиц возбудили три дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения Роспотребнадзором виновных накажут штрафами. Постановления в законную силу не вступили.