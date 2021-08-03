В Воронеже в торговом центре вызвал панику застрявший лифт, полный народа

Лифт, по словам очевидцев, не мог открыться, как минимум, около получаса. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» пользователь Elena Zima выложила тревожный пост:

- В «Галерее Чижова» застрял лифт, полный народа. Висит уже 25 минут. Администрация мечется, что делать не знает. В лифте уже нечем дышать, запотели все стекла.

В администрации торгового центра подтвердили, что лифт, действительно, застрял, но людей выпустили около шести часов вечера. Сейчас специалисты разбираются, почему отказало подъемное устройство.

Напомним, недавно целая семья с маленьким ребенком застряла в лифте в доме на улице Куколкина. Выбраться им удалось с большим трудом.