В Воронеже иномарка сбила 11-летнюю девочку

11-летнюю девочку на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 3 августа, около восьми часов утра в Железнодорожном районе у дома № 6 по улице Переверткина случилась авария, в которой пострадала девочка.

30-летний воронежец, ехавший за рулем «Тойоты Королла» со стороны Минской в направлении Остужева, сбил 11-летнюю школьницу. Девочка шла по дороге вне зоны «зебры», но совсем недалеко от нее.

Удар был сильным. Школьницу увезли в больницу, машина получила большую вмятину. Сейчас полицейские разбираются, не нарушал ли водитель «Тойоты» правила. В частности, почему не смог вовремя затормозить перед «зеброй» или объехать девочку.