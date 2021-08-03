В центре Воронежа над водохранилищем заработал новый экстремальный аттракцион – троллей

Полет над водохранилищем длится 40 секунд. Фото: Эй! Троллей Воронеж ВКонтакте. Фото: другой источник.

В воскресенье, 1 августа, в центре Воронежа заработал аттракцион для любителей экстрима – троллей. Все желающие могут за 40 секунд прокатиться в специальном удерживающем устройстве с крыши ресторана «1586» до Чернавской дамбы. Обратно можно на выбор дойти пешком, доехать на электросамокате или на электромоторном катамаране.

Ограничения на аттракционе, впрочем, есть. По весу. Вы должны быть не легче 40 кг и не больше 120 кг. Тогда ничего не мешает заняться экстримом. Впрочем, надо учесть, что троллей – удовольствие не бесплатное. В будни оно обходится в тысячу рублей, в выходные чуть дороже – 1200.

Работает троллей с 10 до 20 часов ежедневно.