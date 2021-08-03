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Общество3 августа 2021 17:25

В центре Воронежа над водохранилищем заработал новый экстремальный аттракцион – троллей

Прокатиться на нем можно с крыши ресторана «1586» до Чернавской дамбы
Олег КУЗНЕЦОВ
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Полет над водохранилищем длится 40 секунд. Фото: Эй! Троллей Воронеж ВКонтакте.

Полет над водохранилищем длится 40 секунд. Фото: Эй! Троллей Воронеж ВКонтакте.

Фото: другой источник.

В воскресенье, 1 августа, в центре Воронежа заработал аттракцион для любителей экстрима – троллей. Все желающие могут за 40 секунд прокатиться в специальном удерживающем устройстве с крыши ресторана «1586» до Чернавской дамбы. Обратно можно на выбор дойти пешком, доехать на электросамокате или на электромоторном катамаране.

Ограничения на аттракционе, впрочем, есть. По весу. Вы должны быть не легче 40 кг и не больше 120 кг. Тогда ничего не мешает заняться экстримом. Впрочем, надо учесть, что троллей – удовольствие не бесплатное. В будни оно обходится в тысячу рублей, в выходные чуть дороже – 1200.

Работает троллей с 10 до 20 часов ежедневно.