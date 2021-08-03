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Происшествия3 августа 2021 17:15

На воронежца напал грабитель с личным водителем

Место преступления он покинул на машине
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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51-летний житель Воронежа стал жертвой ограбления среди белого дня. Мужчина вышел из автобуса и направился к своему дому. По дороге на него напал неизвестный мужчина, который сорвал с потерпевшего золотую цепочку и крестик. После этого мужчина быстро сел в машину ВАЗ-2107 с водителем и скрылся с места преступления.

- Полицейские изъяли записи камер наружного видеонаблюдения, при детальном изучении смогли установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Южного микрорайона, которого сотрудники полиции задержали недалеко от дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейским задержанный рассказал, что пошел на ограбление , так как нуждался в деньгах. Похищенные ценности у него изъяли в ходе обыска.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», наказание по ней предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.