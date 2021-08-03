В Воронеже пойдет под суд водитель, устроивший пьяное ДТП с мотоциклом

В Воронеже завершилось расследование уголовного дела по факту пьяного ДТП с участием 25-летнего водителя ВАЗ-21101 и мотоциклиста. Как установило следствие, 21 июня 2019 года около 22.20 водитель ВАЗа двигался по улице Ржевской со стороны Черниговской в сторону Тверской. В районе дома №11 по улице Ржевской обвиняемый нарушил правила дорожного движения, в результате чего столкнулся с мотоциклом «Восход-3М» под управлением 21-летнего парня, двигавшемся во встречном направлении прямо.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Во время освидетельствования в крови водителя ВАЗа нашли алкоголь в концентрации 0,238 мг/л.

В настоящее время уголовное дело направлено в Левобережный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.