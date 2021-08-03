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Общество3 августа 2021 16:29

В Воронеже на День десантника испортился светофор возле места их главного праздника

Двуглазое электрическое устройство у Института искусств не работало поздним вечером 2 августа по обе стороны дороги
Юрий КОЗЛОВ
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Светофор возле Института искусств поздним вечером 2 августа не работал.

Светофор возле Института искусств поздним вечером 2 августа не работал.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Традиционно главное место празднования десантников в Воронеже – памятник «Воронеж – Родина ВДВ» в Парке Победы Коминтерновского района недалеко от остановки общественного транспорта «Институт искусств». 2 августа 2021 года все было как полагается – возложение цветов, прогулки с флагом «войск дяди Васи» и т.д.

Вот только о безопасности участников праздника, желающих перейти дорогу, позаботились плохо. Светофор в этом месте не работал по обе стороны дороги. Так что приходилось переходить достаточно широкую дорогу, исключительно полагаясь на свое зрение, позволяющее заметить приближающиеся машины.

В СМЭУ (специализированном монтажно-эксплуатационном управлении), занимающемся ремонтом светофоров, сообщили о том, что о неисправности технического устройства у Института искусств слышат впервые, заявок по этому поводу еще не было. И обещали оперативно починить светофор.