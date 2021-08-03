Жилой комплекс в центре Воронежа на месяц оставили без горячей воды

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже жителей целого жилого комплекса на месяц оставили без горячей воды. Плановые отключения на «Челюскинцев 101» в Ленинском районе возмутили местных жителей. Никому не хочется бегать с тазиками со 2 по 27 августа. Также они задали вопрос, законно ли отключать ресурс на такой большой срок.

Как пояснили коммунальщики, долгое отключение законно. Неудобство жители ЖК будут испытывать из-за капитального ремонта магистральной теплосети на улице 20-летия Октября. По плану трубопровод увеличат в диаметре с 400 до 600 мм, а также установят на нем новые задвижки.

– Капитальный ремонт по срокам отличается от обычного, потому что масштаб работ тоже намного больше. В данном случае ремонт продлится с 2 по 22 августа. Однако воду в ЖК подадут только 27-го, поскольку ещё несколько дней потребуется для того, чтобы провести обязательную процедуру проверки качества работ: под высоким давлением трубы прокачают холодной водой, — пояснили в «Квадре».