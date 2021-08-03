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Общество3 августа 2021 16:10

В воронежском дворе дорога уже несколько дней залита водой

И только 3 августа в «РВК-Воронеж» приняли заявку на устранение аварии
Юрий КОЗЛОВ
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Водой покрылось две трети широкой дороги.

Водой покрылось две трети широкой дороги.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Во дворе дома № 7 по улице Мордасовой Коминтерновского района разлилась маленькая река. Видимо, где-то лопнула труба. При этом воду в доме не отключали.

Мини-речка стала течь в пятницу, 30 июля, а то и еще раньше. Однако жильцы оказались так не активны (или не могли дозвониться куда следует), что заявку на устранение аварии в «РВК-Воронеж» приняли только во вторник, 3 августа.

В длину потоп не меньше, чем в ширину.

В длину потоп не меньше, чем в ширину.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- В 10.48 принята заявка. В ближайшее время на место аварии отправят специалистов. Надо посмотреть план коммуникаций. Потом необходимо согласовать работы со всеми ведомствами, которым они принадлежат. Как только этот процесс будет завершен, приступят к устранению аварии, - сообщили в «РВК-Воронеж».