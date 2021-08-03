В воронежском дворе дорога уже несколько дней залита водой

Водой покрылось две трети широкой дороги.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
Во дворе дома № 7 по улице Мордасовой Коминтерновского района разлилась маленькая река. Видимо, где-то лопнула труба. При этом воду в доме не отключали.
Мини-речка стала течь в пятницу, 30 июля, а то и еще раньше. Однако жильцы оказались так не активны (или не могли дозвониться куда следует), что заявку на устранение аварии в «РВК-Воронеж» приняли только во вторник, 3 августа.
В длину потоп не меньше, чем в ширину.
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
- В 10.48 принята заявка. В ближайшее время на место аварии отправят специалистов. Надо посмотреть план коммуникаций. Потом необходимо согласовать работы со всеми ведомствами, которым они принадлежат. Как только этот процесс будет завершен, приступят к устранению аварии, - сообщили в «РВК-Воронеж».