В воронежском дворе дорога уже несколько дней залита водой

Водой покрылось две трети широкой дороги. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Во дворе дома № 7 по улице Мордасовой Коминтерновского района разлилась маленькая река. Видимо, где-то лопнула труба. При этом воду в доме не отключали.

Мини-речка стала течь в пятницу, 30 июля, а то и еще раньше. Однако жильцы оказались так не активны (или не могли дозвониться куда следует), что заявку на устранение аварии в «РВК-Воронеж» приняли только во вторник, 3 августа.

В длину потоп не меньше, чем в ширину. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- В 10.48 принята заявка. В ближайшее время на место аварии отправят специалистов. Надо посмотреть план коммуникаций. Потом необходимо согласовать работы со всеми ведомствами, которым они принадлежат. Как только этот процесс будет завершен, приступят к устранению аварии, - сообщили в «РВК-Воронеж».