Воронежцу разбили голову из-за собаки

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В воронежском парке на улице 60-летия ВЛКСМ между двумя мужчинами произошла драка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 29 июля в 5 часов утра компания во главе с 37-летним именинником отправилась в парк отмечать праздник. Один из гостей взял с собой собаку. По соседству с этой компанией отдыхала другая. Мужчине из второй компании не понравилось поведение собаки, и он сделал замечание ее владельцу. Слово за слово завязалась ссора, а затем - и драка. Хозяин собаки несколько раз ударил оппонента по голове. После этого компания покинула парк.

Пострадавшего 33-летнего мужчину доставили в больницу, где ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержали на улице Владимира Невского. В отделе полиции он дал признательные показания. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».