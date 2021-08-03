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Спорт3 августа 2021 15:31

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о негативных моментах, связанных с Олимпиадой

В частности, спортсменка поделилась переживаниями от безвыездного проживания в течение полутора лет на базе «Озеро Круглое»
Юрий КОЗЛОВ
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В Токио Ангелина Мельникова стала олимпийской чемпионкой и двукратным бронзовым призером Игр.

В Токио Ангелина Мельникова стала олимпийской чемпионкой и двукратным бронзовым призером Игр.

Фото: Инстаграм Ангелины Мельниковой.

В своем Инстаграме воронежская гимнастка, олимпийская чемпионка Токио Ангелина Мельникова поделилась своими эмоциями после окончания выступления на Играх. Сначала она поблагодарила всех тех, кто за нее болел. А потом рассказала о негативных моментах:

- Был пройден очень долгий и непростой путь к этим победам. Оборачиваясь назад, я бы не повторила это. Слишком тяжело даже вспоминать, не то, чтобы прожить это снова. База, полтора года без возможности выезда оттуда, моральное истощение от недостатка обычной бытовой жизни.

И о результате:

- Он удовлетворительный. Всегда можно лучше. Все сидела и злилась на себя за свои брусья в финале. Но в любом случае, я делала свой максимум и очень старалась. Рада быть в финале на прыжке. Рисковала сильно. Прыжок был очень сырой. Тут результат ожидаемый. Но это был важный шаг для меня. Где еще как не на Олимпийских играх идти на риск?!

Напомним, Ангелина Мельникова стала олимпийской чемпионкой Токио в командном многоборье, завоевала две бронзовые медали в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях. На Играх в Рио в активе Гели было одно серебро. Его она получила за выступления в командном многоборье.

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