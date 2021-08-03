Власти Воронежа ищут планировщика застройки участка в 26 га на левом берегу

Мэрия Воронежа начала поиск подрядчика для распланировки застройки участка в 26 га в Левобережном районе. Речь идет об участке, ограниченном улицами Новосибирская, Путилина, Ростовская и Саврасова. Аукцион опубликовали на сайте госзакупки 30 июля.

Согласно документу, начальная цена контракта – 2 млн рублей. В техзадании сказано, что победителю торгов предстоит провести инженерно-геодезические изыскания, подготовить материалы о текущем состоянии территории, размежевать ее и представить чертеж планировки.

Прием заявок на аукцион продлится до 23 августа.