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Общество3 августа 2021 13:44

Власти Воронежа ищут планировщика застройки участка в 26 га на левом берегу

Речь идет об участке от улицы Новосибирской до Саврасова
Евгения ФРОЛОВА
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Мэрия Воронежа начала поиск подрядчика для распланировки застройки участка в 26 га в Левобережном районе. Речь идет об участке, ограниченном улицами Новосибирская, Путилина, Ростовская и Саврасова. Аукцион опубликовали на сайте госзакупки 30 июля.

Согласно документу, начальная цена контракта – 2 млн рублей. В техзадании сказано, что победителю торгов предстоит провести инженерно-геодезические изыскания, подготовить материалы о текущем состоянии территории, размежевать ее и представить чертеж планировки.

Прием заявок на аукцион продлится до 23 августа.