В Воронеже задержали серийного автовора

В июле по Воронежу прокатилась серия краж из автомобилей. Картина преступлений была одинаковой: в дневное время неизвестный подходил к иномаркам, отверткой повреждал стекло и похищал видеорегистраторы.

Установить личность подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 42-летний воронежец.

В отделе полиции задержанный мужчина рассказал, что похищал дорогостоящие видеорегистраторы и сдавал их в ломбарды. Вырученные деньги злоумышленник тратил на покупку наркотиков.

Оперативники смогли установить причастность подозреваемого к четырем фактам краж из машин на территории Центрального, Ленинского и Железнодорожного районов. По всем фактам в полиции возбудили уголовные дела.