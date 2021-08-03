Полиция прокомментировала смерть воронежца якобы после избиения оперативником

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Как уже писала «КП», 20 июня в одной из воронежских больниц скончался 36-летний мужчина. Его доставили в медучреждение накануне из дома на улице Станкевича. В этот день в квартире распивала спиртное компания из пяти человек.

Медики зафиксировали смерть пациента от телесных повреждений и сообщили об этом в правоохранительные органы. По факту региональный СКР возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ч.4 ст. 111 УК РФ).

– В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД по Воронежской области установлено, что ранее по указанному адресу сотрудниками одного из отделов полиции проводились розыскные мероприятия. С целью установления всех обстоятельств произошедшего по данному факту назначена служебная проверка, – рассказали в пресс-службе регионального главка.