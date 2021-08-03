Мэр Воронежа оценил модернизацию концессионных объектов «Квадры»

автор фото - пресс-служба Воронежского филиала "Квадры"

В Воронеже полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. Особое внимание уделяют наиболее изношенным участкам тепловых сетей. Вадим Кстенин в сопровождении главного инженера филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» Валерия Ожогина посетил два объекта на Ленинском проспекте.

Почти два года назад, в 2019 году, «Квадра» приняла в концессию имущество муниципального казенного предприятия «Воронежтеплосеть». А именно - 141 котельную, 80 центральных тепловых пункта (ЦТП) и 588 км теплосетей, износ которых в среднем составлял около 80%.

Глава города Вадим Кстенин осмотрел два концессионных объекта, расположенных на Ленинском проспекте в Железнодорожном районе: котельную СВР и участок теплотрассы. За два года специалисты «Квадры» провели на котельной капитальный ремонт 4 из 7котлов. Из-за этого количество аварийных отключений оборудования снизилось на 70%.

Сейчас полным ходом идут работы по замене труб на участке теплотрассы по Ленинскому проспекту. В феврале здесь произошла крупная авария из-за сильной изношенности участка сети – тогда без тепла почти на сутки остались 60 многоэтажек.

На фото участок концессионной трубы, из-за которой в феврале этого года более 60 домов остались без тепла/автор фото - пресс-служба Воронежского филиала "Квадры"

Теплосеть проложили еще в 1964 году, и ее необходимо было регулярно ремонтировать. Но за последние 26 лет столь необходимого капитального ремонта проведено не было. Несмотря на то, что в этом году в «Квадре» ремонт на Ленинском проспекте не планировали, руководство компании решило заменить изношенный участок теплосети, чтобы в новом отопительном сезоне избежать рисков отключений. Стоимость работ на этом участке теплосети составит свыше 4,5 млн рублей.

Как пояснил главный инженер Валерий Ожогин, работы планируется завершить за лето.

– До 1 сентября наши специалисты заменят здесь 140 метров ветхого трубопровода на стальную трубу в пенополимерминеральной изоляции, установят новые плиты перекрытия и восстановят благоустройство на участке», – рассказал Валерий Ожогин.

В свою очередь мэр Воронежа работу «Квадры» оценил высоко.

– Мы видим, что концессионер проводит масштабные работы по перекладке тепловых сетей – не только на Ленинском проспекте. Часто это магистральные тепловые сети, которые если рвутся зимой, то доставляют огромные неудобства населению. И в первую очередь, нужно ликвидировать именно такие проблемные участки. Подобные порывы доставляют неудобство не только жителям, но и людям, которые в лютые морозы работают над их устранением. Это очень тяжелый труд, – прокомментировал мэр Вадим Кстенин.

В рамках концессионного соглашения «Квадра» уже направила на обновление теплосетевого комплекса Воронежа 903,6 млн рублей. Почти половину этой суммы – 461 млн рублей – инвестировали в замену аварийных участков теплотрасс: компания переложила около 48 км муниципальных теплосетей. В этом году компания заменит еще18 км ветхих концессионных теплосетей на сумму 280 млн рублей.