Пожар в воронежском селе едва не перекинулся на лес

Фото с сайта управления лесного хозяйства области

В воронежском селе Верхний Икорец возник пожар на территории частного домовладения на улице Советской. Загорелись надворные постройки и баня. Первыми, уже через две минуты после сообщения о ЧП, на месте была бригада Икорецкой лесопожарной станции – село находится у границ лесфонда. Пожарные через 12 минут приступили к тушению построек, чтобы не допустить перехода огня на жилые дома.

- Благодаря их своевременным и слаженным действиям огонь потушили еще до приезда пожарных ПЧ-32 и ПЧ-70, которые, приняв эстафету, продолжили проливку места пожара, - рассказали в управлении лесного хозяйства региона.

Несмотря на аномальную жару, на прошлой неделе лесных пожаров в Воронежской области не допустили. Но из-за аномальной жары обстановка остается напряженной.