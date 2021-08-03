У маршрутчика, который врезался в столб в центре Воронежа, диагностировали гипертонический криз

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

У 59-летнего водителя маршрутки №80, который днем 2 августа не справился с управлением и врезался в столб на улице Плехановской, диагностировали гипертонический криз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, именно поэтому мужчине за рулем стало плохо, и он потерял сознание. Помимо водителя, в аварии пострадали пять пассажиров: 46-летний мужчина, 16-летняя девушка, 21-летний молодой человек, 21-летняя девушка, а также 69-летняя женщина. Их госпитализировали. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Кроме того, после случившегося следователи проводят проверку по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности.