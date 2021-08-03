В Воронежской области фермер с помощью 69 виртуальных коров прикарманил 350 тысяч рублей

Фермер прикарманил больше половины денег из выделенной субсидии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские раскрыли мошенничество, совершенное 27-летним фермером из Россошанского района. Стражи порядка выяснили, что в конце апреля 2020 года глава коммерческой организации, занимающейся производством сырого молока, действуя через доверенное лицо, подал документы на субсидию на развитие мясного скотоводства.

В региональном департаменте сельского хозяйства одобрили выделение организации 653 тысяч рублей. Часть их была потрачена не по целевому назначению. Чтобы оправдать такое использование денег, в марте 2020 года фермер подал документы, по которым у него в хозяйстве содержат не 54 коровы, как это было на самом деле, а 123. В результате региональному бюджету был причинен ущерб в 350 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фермеру грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.