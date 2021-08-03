В Воронеже дождь может пойти к обеду

Дожди традиционно превращают многие улицы Воронежа в мини-Венецию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежцы заждались дождей, всем надоела жуткая жара. Когда осадки принесут недолгое облегчение, рассказали на сервисе Яндекс.Погода. По сведениям этого интернет-ресурса, дождь возможен в Воронеже с 13 до 24 часов. Достаточно крупные осадки уже идут в Панинском, Эртильском, Лискинском, Хохольском и Верхнехавском районе.

На сайте Воронежского гидрометцентра также во вторник, 3 августа, указан дождь с грозой. Однако конкретного времени государственные синоптики не дают, слишком велик риск попасть впросак. Руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков охарактеризовал нынешнее состояние погоды как крайне неустойчивое. Также надо учитывать странный феномен Воронежа, который дожди почему-то в последний момент часто обходят стороной, хотя в ближайших районах идут вовсю.