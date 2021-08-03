Двадцать пять человек с коронавирусом умерли в Воронежской области за сутки

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Еще 25 пациентов с ковидом умерли в Воронежской области за последние сутки. Всего с начала пандемии уже скончались 4430 человек. Об этом сообщили 3 августа в региональном оперштабе.

За последние 24 часа вирус обнаружили у 481 пациента. С середины марта 2020 года коронавирус подтвердили у 105,4 тысяч воронежцев.

При этом выздоровели 288 человек. По статистике, смогли победить болезнь 97 тысяч.

Ранее на заседании оперштаба по борьбе с ковидом губернатор Воронежской области Александр Гусев потребовал ужесточить ситуацию с масочными рейдами. А также взять на контроль несколько наиболее крупных объектов, где случались массовые нарушения. Как отметили в Роспотребнадзоре, чаще всего стали в регионе заражаться сотрудники промышленных предприятий, работники торговли и сферы здравоохранения.