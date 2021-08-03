Главный тренер и два игрока воронежского «Факела» попали в сборную четвертого тура ФНЛ

Один из героев тура Роман Акбашев. Фото: с сайта ФНЛ.

В сборную четвертого тура ФНЛ эксперты лиги включили сразу трех представителей «Факела». Защитник Василий Черов здорово отработал в обороне и забил прекрасный гол пушечным ударом. Хавбек Роман Акбашев отдал голевой пас и вообще в атаке был одним из ключевых игроков. И, конечно, нельзя было не отметить удавшийся план главного тренера Олега Василенко: мощный прессинг «Факела» не давал «Оренбургу» продохнуть. Итог – уверенная победа воронежцев на выезде над одним из лидеров – 2:0.

Также особое внимание заслужила игра полузащитника нефтекамского «Нефтехимика» Филиппа Дворецкова. В матче с липецким «Металлургом» он забил сам и дважды отдавал голевые передачи партнерам по команде. Итог – 5:0, крупный выигрыш «Нефтехимика».

Отлично сыграл в матче с лидером, московским «Торпедо», вратарь ивановского «Текстильщика» Алексей Смирнов. Во многом благодаря ему гостям удалось отстоять нулевую ничью и впервые в сезоне отобрать очки у легендарного клуба.

Классный гол и результативная передача хавбека «Алании» Алана Хабалова позволили осетинской команде разгромить красноярский «Енисей» на выезде – 4:1.

Также в сборную четвертого тура ФНЛ попали:

защитники Роман Локтионов («Волгарь» (Астрахань), Мамаду Майга («Велес» (Москва), Роман Мануйлов («СКА-Хабаровск»);

полузащитники Руслан Литвинов («Спартак-2» (Москва), Владимир Кабахидзе («Велес» (Москва);

нападающий Владислав Шитов («Спартак-2» (Москва).

Сборная 4 тура. Фото: с сайта ФНЛ.