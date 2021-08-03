Под Воронежем иномарка сбила 15-летнего школьника

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Авария произошла в городе Семилуки 2 августа примерно в 20:40 у дома № 48 на улице Чапаева. 15-летнего школьника, перебегавшего дорогу, сбил водитель на «Нисан Ванетта». Подростка с травмами увезли в больницу. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 3 августа.

По предварительным данным, за рулем иномарки находился 61-летний житель Воронежа. Он не успел затормозить перед переходящим проезжую часть вне зоны пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля мальчиком. В полиции пояснили, что ребенок находился в зоне видимости водителя.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести. Его госпитализировали.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.