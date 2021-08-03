Воронежец скончался в больнице после избиения полицейским

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежские СМИ сообщили о том, что в больнице от тяжелых травм скончался 36-летний мужчина, в отношении которого якобы один из оперуполномоченных применил силу. На следующий день мужчина попал в больницу и там скончался. Полученные травмы могли привести к летальному исходу.

«Вести Воронеж» пишут, что стража порядка уже задержали. Полицейский от показаний отказался, а в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть человека»).

Инцидент произошел 19 июня в доме на улице Станкевича. Оперативник разыскивал сбежавшего через форточку суда задержанного и полагал, что именно в этой многоэтажке скрывается беглец. Оперуполномоченный сообщил жильцам, что будет проверять все комнаты, что не понравилось 36-летнему местному жителю. Его якобы и избил полицейский.

Пока в следственном управлении по региону проверяют информацию.