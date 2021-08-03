Губернатор Воронежской области потребовал ужесточить контроль за масочным режимом

Людей в масках в воронежском общественном транспорте все меньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 2 августа, на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом сообщили о результатах проверочных рейдов в общественном транспорте и торговых точках, а также на предприятиях общественного питания. Сотрудники Роспотребнадзора смотрели, как соблюдается масочный режим.

Всего рейдов было около 300. Во время них обнаружили 137 нарушений. Беспокойство вызывает массовое несоблюдение масочного режима в общественном транспорте и крупных торговых объектах. Особенно на рынках Воронежа и в сетевых магазинах в районах области.

Губернатор потребовал пересмотреть подход к привлечению нарушителей масочного режима к ответственности.

- Возьмите на контроль несколько наиболее крупных объектов, где на самом деле массовые нарушения, и проверяйте их не раз в месяц, а два-три раза в неделю, - поручил Александр Гусев. – И, если не будет исправления, применяйте решительные меры воздействия. Штрафы ли это будут, приостановка деятельности — определитесь. Мы мириться с этим не должны, потому что за безответственность нужно наказывать.