В Воронеже росгвардейцы задержали мужчину, оставляющего «закладки»

Фото Управления Росгвардии по региону

В Воронеже росгвардейцы задержали мужчину, который делал «закладки» из наркотиков. Инцидент произошел в Ленинском районе. Незнакомец, что-то усердно закапывающий в землю, привлек сотрудников вневедомственной охраны. Мужчина, спрятав под землей предмет, затем фотографировал местоположение. При виде правоохранителей он попытался скрыться, но был задержан.

Как рассказали в управлении Росгвардии 3 августа, задержанным оказался неоднократно судимый 40-летний местный житель.

в ходе личного досмотра на месте были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с веществом белого цвета. Проведенное исследование показало, что их содержимое - синтетическое наркотическое средство массой 3,38 гр., что является крупным размером.

Злоумышленник попытался разбить свой мобильник, но данные специалистам удалось восстановить. Как выяснилось, в смартфоне находилась информация с координатами еще 15-ти точек, где находились «закладки» наркотиков. Возбуждено уголовное дело.