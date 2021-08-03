Реконструкция «Калач-Арены» в воронежском райцентре обойдется в 81 млн рублей

Администрация Калачеевского района Воронежской области начала поиск подрядчика на разработку рабочей документации и реконструкцию стадиона «Калач-Арена». Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупки.

Согласно документам, начальная максимальная цена контракта составляет 81 млн рублей. Объект расположен в селе Заброды и уже давно требуется его реконструкция. Заявки принимаются до 28 августа 2021 года.

Победитель должен будет провести работы до 1 августа 2022 года. Подрядчику предстоит разработать рабочую документацию, подготовить территорию строительства, провести реконструкцию самого стадиона, а также систем наружного и внутреннего водоснабжения, смонтировать наружное освещение и благоустроить территорию.

А в Воронеже грядет масштабная реконструкция стадиона «Факел» на улице Маршака. до. За 811,3 млн работы выполнят специалисты компании «Стройинжиниринг».