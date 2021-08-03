В Воронежской области COVID-19 стали чаще болеть работники промышленности и торговли

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Специалисты Роспотребнадзора на заседании оперштаба 2 августа назвали, люди каких профессий больше всего подвержены заболеваемости COVID-19 в Воронежской области. Чаще всего положительные тесты фиксируют у сотрудников промышленных предприятий (12%), объектов торговли непродовольственными товарами (8,6%) и сферы здравоохранения (7%).

Далее в списке идут работники транспорта, сельского хозяйства, торговли продовольственными товарами (по 6,8%).

Как отметила исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Галина Ласточкина, что за прошедшую неделю темп прироста заболеваемости коронавирусом не сбавляется. Он составил 2,5%. Также на достаточно высоком уровне остается заболеваемость ОРВИ.

Новой инфекцией по-прежнему заболевают в основном взрослые от 18 до 65 лет. А вот количество инфицированных воронежцев от 18 до 39 лет выросло и вовсе на 14%. Санврачи связывают это с несоблюдением профилактических мероприятий.

Что касается ситуации в целом, то среди заболевших преобладает неработающее население – 64,5% случаев.

Как отметил руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин, с болезнью в стационарах медучреждений региона находятся 3559 человек. Еще 12 686 больных лечатся амбулаторно под наблюдением медиков.