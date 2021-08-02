В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли еще 12 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

2 августа региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса озвучил свежую статистику по заболеваемости.

За минувшие сутки от последствий COVID-19 скончались 12 жителей Воронежской области. Всего число летальных случаев в регионе достигло 4 405.

За вчерашний день еще у 483 воронежцев обнаружили коронавирус (с начала пандемии подтвердили диагноз у 104 986 человек), выписали 284 пациентов.

Недельный прирост заболеваемости коронавирусом в регионе составил 2,5%. Из положительных новостей: за прошлую неделю на 8% уменьшилось число внебольничных пневмоний.

47% от планировавшегося количества человек вакцинировали.