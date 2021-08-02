В Воронеже задержали сотрудника полиции за взятку в 40 тыс

За «непривлечение» к ответственности сам попал под статью. В Воронеже следователи возбудили дело на 31-летнего сотрудника полиции по факту взятки. Правоохранитель получил 40 тысяч рублей от воронежца за содействие в решении вопроса о непривлечении к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений другому мужчине, сообщили в региональном управлении СК России.

- В настоящее время следователи выполняют комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы, - отметили в ведомстве.

В региональном управлении МВД проводят служебную проверку в отношении задержанного.