Воронежские следователи проводят проверку по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали 5 человек

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Следователи проводят проверку по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с аварией с маршрутным автобусом в центре Воронежа, где пострадало 5 человек. Напомним, около 12.30 возле Плехановской, 66 автобус маршрута №80 врезался в столб. По предварительным данным полиции, 60-летний водитель не справился с управление и допустил наезд на препятствие из-за того, что почувствовал себя плохо. Никто не погиб, но кроме водителя за медпомощью обратились четыре пассажира - девушки 16 и 22 лет, а также мужчины 21 года и 76 лет.

- Следователи опросят очевидцев, пассажиров, водителя автобуса, представителя компании-перевозчика, назначат комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для установления степени тяжести вреда здоровью. Проверят документацию, регламентирующую оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП, - рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального управления СК России Александр Волокитин.

Напомним, проверку по факту ДТП взяла под контроль и прокуратура города.