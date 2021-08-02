Медики рассказали о состоянии пострадавшего на строительстве онкодиспансера в Воронеже рабочего

Место трагедии Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

2 августа около девяти утра на улице Достоевского на стройке нового здания онкодиспансера произошла трагедия. Упала металлическая конструкция выносной площадки для подачи строительного материала. Она лежала на высоте около 20 метров. Деталь рухнула на двух рабочих. 57-летний каменщик, как мы писали ранее, погиб на месте. А его 48-летний коллега получил тяжелые травмы, его отвезли в больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, медики сейчас оценивают состояние 48-летнего мужчины как стабильно тяжелое.

Напомним, возбуждено уголовное дело по части 2 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человек» (до пяти лет лишения свободы).

Тем временем прокуратура подключилась к проверке факта гибели рабочего на стройке онкодиспансера.