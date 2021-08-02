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Происшествия2 августа 2021 17:00

В Воронеже вор ударил ножом прохожего за вопрос, зачем он лезет в чужую машину

Напавшего задержали местные жители
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежцы помогли задержать вора, который ударил ножом их соседа за вопрос, зачем он лезет в чужой автомобиль? Инцидент произошел 1 августа в семь вечера во дворе многоквартирного дома на улице Ватутина.

Местный житель увидел, что в автомобиль его знакомого лезет неизвестный. И он поинтересовался, где хозяин? А в ответ получил удар ножом в грудь. На крики сбежались соседи и удерживали напавшего и пытавшегося скрыться мужчину, пока потерпевший звонил в полицию, - до приезда сотрудников полка патрульно-постовой службы.

На 59-летнего задержанного завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ему грозит до 10 лет лишения свободы.