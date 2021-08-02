Прокуратура: в центре Воронежа в автобусе, врезавшемся в столб, ранены пять человек

Автобус после столкновения со столбом. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Как выяснили работники надзорного ведомства, в аварии у дома № 66 на улице Плехановской (район площади Заставы) серьезно пострадали не четыре, как сообщали ранее, а пять человек. В их числе 17-летняя девушка. Всем пятерым оказали медпомощь.

Передняя часть автобуса покорежена очень сильно. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Центрального района проводят проверку по факту ДТП. В частности, установят, не нарушали ли на транспортном предприятии законы о безопасности пассажирских перевозок.

Напомним, в понедельник, 2 августа, около 12.30 автобус № 80 врезался в столб. Случилось это, потому что 60-летнему водителю стало плохо, и он потерял сознание. Предположительно, от жары.