В Воронеже прокуратура подключилась к проверке факта гибели рабочего на стройке онкодиспансера

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Прокуратура области организовала проверку соблюдения градостроительного и трудового законодательства на строящемся объекте в центре Воронежа, где утром 2 августа металлическая конструкция рухнула с 20-метровой высоты на рабочих. Напомним, около 9 утра на стройке корпуса онкологического диспансера на улице Достоевского погиб 57-летний каменщик, а его 48-летний коллега попал в больницу с тяжелыми травмами.

- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и выяснения обстоятельств случившегося выехал прокурор города Василий Яицких. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в облпрокуратуре.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ход расследования прокуратура области взяла на контроль.