В центре Воронежа на строительстве онкодиспансера погиб рабочий

Железяка упала с высоты 20 метров. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В понедельник, 2 августа, около девяти утра на улице Достоевского на стройке нового здания онкодиспансера произошла трагедия. Упала металлическая конструкция выносной площадки для подачи строительного материала. Она лежала на высоте около 20 метров. Эта железяка рухнула на двух рабочих. 57-летний каменщик погиб на месте. А его 48-летний коллега получил тяжелые травмы, его отвезли в больницу.

Место трагедии. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Следователи СК назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти каменщика, а также степени тяжести вреда здоровью, причиненного 48-летнему мужчине. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человек» (до пяти лет лишения свободы). Допрашивают свидетелей из числа очевидцев и сотрудников подрядной организации. Также будет изъята и изучена служебная и техническая документация. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при строительстве, – рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального управления СК России Александр Волокитин.