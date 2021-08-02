В Воронеже доцента медуниверситета за 30 взяток посадили на 3,5 года

30 мелких взяток сложились в одну крупную. Результат - доцент лишился работы и попал в колонию. Фото: из архива «КП»

В Центральном районном суде вынесли приговор бывшему заместителю декана фармацевтического факультета медуниверситета, доценту кафедры фармакологии.

Доцента задержали в январе 2019 года при получении взятки в 450 тысяч рублей. Собственно, это было не одно подношение, а целых 30. По данным следствия, ученый муж поручил старосте группе собрать деньги со студентов шестого курса, чтобы не имели проблем со сдачей экзаменов. Хотя, как секретарь государственной экзаменационной комиссии, мог только фиксировать решение коллег, но не повлиять на него.

В отношении доцента возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Максимум ему грозили 12 лет лишения в суде. Приговор суда ожидаемо оказался гораздо мягче – 3,5 года колонии общего режима. И запрет на 2,5 года занимать должности в образовательных учреждениях, связанные с организационно-распределительными функциями.