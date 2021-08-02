В Воронеже насильник и убийца пенсионерки попался через 13 лет на угоне «Лады»

Извращенца-убийцу приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Воронежском областном суде вынесли приговор 36-летнему извращенцу. Его признали виновным в убийстве и изнасиловании пенсионерки, а также в крупной краже.

В августе 2008 года этот субъект залез в дом 68-летней жительницы Хохольского района. Он напал на пенсионерку, связал ее, изнасиловал и убил.

13 лет страшное преступление было нераскрытым. Установить личность мерзавца получилось только после того, как он попался на краже «Лады». В ходе следствия у него взяли биологические образцы. Они оказались идентичными взятым на месте убийства пенсионерки.

- Подсудимый признал свою вину в краже автомобиля и категорически отрицал причастность к преступлениям в отношении убитой пожилой женщины. Однако суд посчитал представленные прокуратурой доказательства достаточными для вынесения приговора - 17 лет колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.